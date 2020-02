La gioia del Gent dura 4 minuti, Kluivert spegne subito le speranze e la Roma passa il turno

1-1, ma va bene così. Tanto basta alla Roma per passare il turno di Europa League ed accedere agli ottavi di finale. E’ appena terminato il match in Belgio in casa del Gent. Due gol in pochi minuti intorno alla mezz’ora: a David risponde Kluivert.

La partita. A dispetto di un palo colpito da Kolarov nel primo minuto, la gara sembra avere un indirizzo ben preciso: i padroni di casa tutto corsa, raddoppi, aggressività, rapidità, ampiezza di campo; gli ospiti tutto compattezza, solidità difensiva e ripartenze. Ne esce una sfida in cui entrambe le squadre sono già molto lunghe in avvio. I giallorossi rischiano molto ma possono approfittare delle praterie che gli avversari lasciano perché scoperti.

E così, il botta e risposta nel primo tempo è fulmineo. Al 25′ David, al 29′ Kluivert. L’olandese spegne subito le velleità locali e la possibilità supplementari. Dopo aver rischiato ed essere andata in vantaggio, la Roma fa le cose sul serio quando serve e gestisce. Con l’1-1, infatti, ai belgi servono due reti per passare il turno. In caso di 2-1, ha la meglio la squadra di Fonseca per i gol fuori casa. Ma in ogni caso non arriva neanche quello. La gara finisce 1-1, i capitolini agli ottavi di finale.