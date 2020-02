Gent-Roma 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Mkhitaryan come Topolino, Mancini continua il momento no

Gent-Roma, le pagelle di CalcioWeb – La Roma stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League, già un ottimo risultato per la squadra di Fonseca che ha tutte le chance per arrivare fino in fondo alla competizione. I giallorossi riescono a confermare il risultato dell’andata (1-0) e qualificarsi per il prossimo turno. La partita si mette però in salita per gli ospiti, il Gent passa in vantaggio grazie ad un gol di David (il migliore dei suoi). Il club italiano però si sveglia subito, verticalizzazione perfetta di Mkhitaryan e Kluivert non sbaglia. Nel finale qualche altra occasione, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1. E per la Roma va bene così.

Gent-Roma, le pagelle di CalcioWeb

GENT (4-3-1-2): Kaminski 6; Castro-Montes 5.5, Plastun 5 (dall’80’ Niangbo s.v.), Ngadeu 6, Mohammadi 5.5; Kums 5.5, Owusu 6, Odjidia 6; Bezus 5 (dal 66′ Chakvetadze 5.5; Depoitre 5 (dal 66′ Kvilitaia 5.5), David 7. All.Thorup

ROMA (4-2-3-1):

Pau Lopez voto 6.5: non può nulla in occasione del gol di David, per il resto riesce a controllare la situazione e para senza problemi: TRANQUILLO.

Spinazzola voto 5.5: partita prettamente difensiva per l’esterno, commette diversi errori (anche in occasione del gol dei padroni di casa): DISATTENTO.

Mancini voto 5: non è un buon momento per l’ex Atalanta, si fa sfuggire l’attaccante avversario in occasione del gol: MOMENTO NO.

Smalling voto 6.5: dopo un periodo di appannamento è tornato su ottimi livelli, difficile da superare: ROCCIOSO.

Kolarov voto 6.5: ha ritrovato fiducia dopo il gol in campionato, anche oggi va vicino alla marcatura: SI FERMA SUL PALO.

Veretout voto 6: non riesce a cambiare passo, ma non rientra proprio nelle sue caratteristiche: COMPITINO.

Cristante voto 6: si adegua al compagno di reparto, i ritmi bassi non lo aiutano: A RALLENTATORE.

Perez voto 5.5: ha grandissime qualità, ma oggi si fa vedere troppo poco e non riesce ad incidere: IL RAGAZZO PERO’ C’E’.

Mkhitaryan voto 7.5: è l’uomo che decide la qualificazione per la Roma, passaggio perfetto per Kluivert che deve solo essere depositato in porta, è sempre animato (come il cartone): MICKEY MOUSE.

Kluivert voto 7: ha il merito di trovare il gol del pareggio, basta questo per meritarsi un voto altissimo: TALENTO ANCORA INESPRESSO.

Dzeko voto 5.5: la solita partita di grande sacrificio per l’attaccante, prova da sola a fare reparto. Ci riesce a fase alterne: COMUNQUE IROICO.

(dal 67′ Santon 5.5.)

(dal 79′ Fazio s.v.)

(dall’83’ Gonzalo Villar del Fraile s.v.).