Giocare a Fifa o dare il latte alla figlia? Ecco la soluzione: il VIDEO del padre multitasking diventa virale

Quando hai la passione per i videogiochi niente ti può distogliere dallo schermo. Lo sa bene Ryan, un venticinquenne del Pembrokeshire in Inghilterra. Il ragazzo stava disputando un importante match di ProClub, una delle modalità più ambite e giocate su Fifa, quando sua bimba è scoppiata a piangere. La madre della neonata, Jodie, aveva deciso di fare una doccia dopo una giornata molto intensa. E allora toccava al papà accudire la piccola. Ma perché abbandonare una match di Fifa Pro Club per dare il latte alla bambina? Ecco spuntare il lampo di genio. Ryan si è messo a giocare con i piedi mentre dava il biberon alla piccola. Un modo originale di accudire la sua bimba. A filmare il tutto è stata proprio Jodie, che uscita dalla doccia ha trovato questa scena allucinante. Il VIDEO è diventato subito virale. In basso le immagini.

When your wife leaves you in charge of the baby but the boys desperately need you on FIFA… 😂😂 pic.twitter.com/syL61XlHiY

— ODDSbible (@ODDSbible) February 12, 2020