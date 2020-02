Giuseppe Rossi torna in corsa: l’annuncio della sua nuova squadra è da pelle d’oca [VIDEO]

E’ uno dei calciatori più forti in attività, la sua carriera però è stata condizionata dai tantissimi infortuni. Stiamo parlando ovviamente dell’attaccante Giuseppe Rossi, l’ex Genoa adesso però vuole riprovarci e ha firmato per una nuova squadra. Dopo essersi allenato nelle ultime settimane con il Real Salt Lake, il calciatore ha svolto in giornata le visite mediche e successivamente il club della Major League Soccer ha confermato ufficialmente l’ingaggio. In carriera ha indossato le maglie di Manchester United, Newcastle, Parma, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta Vigo e Genoa (l’ultima presenza in campo è stata proprio con la maglia rossoblu). Adesso la sua carriera ricomincia con l’obiettivo di tornare grande protagonista. Le qualità non sono mai state in dubbio, la condizione fisica purtroppo sì.

Coming to the Riot in 2020 pic.twitter.com/IEU5zApW3z — Real Salt Lake (@realsaltlake) February 27, 2020