Gol De Vrij – Estasi Inter, rimonta completata: è 3-2 [VIDEO]

Gol De Vrij – Pazzesco quanto sta accadendo a San Siro. Dopo aver raggiunto il pari, l’Inter è riuscita a ribaltare il risultato: ci ha pensato De Vrij su calcio d’angolo, mandando in estasi i tifosi nerazzurri. A nulla sono servite le reti di Rebic ed Ibrahimovic, gli uomini di Conte hanno rimontato con Brozovic, Vecino e il difensore ex Lazio. In basso la rete del vantaggio.