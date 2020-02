Gol Ibrahimovic: prima l’assist per Rebic, poi il raddoppio di testa [VIDEO]

GOL IBRAHIMOVIC – Il derby di Milano tra Inter e Milan sta regalando grande spettacolo, si tratta di una partita che non ha bisogno di presentazioni. Grande intensità nel primo tempo con diverse occasioni, la squadra di Pioli gioca un grande calcio ed all’intervallo è già in doppio vantaggio. Ibrahimovic prima vola in cielo e serve l’assist perfetto per Rebic che non può sbagliare, poi sempre di testa raddoppia per il momentaneo 0-2. Impatto incredibile per lo svedese che ha permesso di cambiare completamente passo ai rossoneri, contro il Verona si è sentita la sua assenza ed infatti il Milan non ha vinto. Ibra è un fuoriclasse assoluto ed anche oggi lo sta dimostrando. In basso ecco il video con il grande gol siglato da Ibrahimovic.