Gol Milinkovic Savic, la Lazio ribalta tutto e si porta in vantaggio [VIDEO]

Gol Milinkovic Savic – Anticipo di lusso all’Olimpico, big match tra Lazio e Inter con vista… Juve. La gara non sta tradendo le attese. Al vantaggio di Young (prima rete in Italia per lui) a ridosso dell’intervallo, ha risposto Immobile su rigore ad inizio ripresa. Al 70′, rimonta completata. Ci pensa Milinkovic Savic ad infilare Padelli: sugli sviluppi di un angolo, dopo il salvataggio sulla linea di Brozovic in seguito ad una conclusione, il pallone arriva nei piedi del centrocampista, che manda in vantaggio i biancocelesti. Di seguito il VIDEO.

super neat dragback & finish from Milinkovic Savic

