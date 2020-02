Tira dalla bandierina e nessuno interviene: rocambolesco gol del Burnley [VIDEO]

“Prego, signora palla, passi pure. E’ una traiettoria così bella, non possiamo intervenire”. Dovrebbe essere andata più o meno così. Siamo al minuto numero 2 di Southampton-Burnley, match di Premier League. Corner in favore degli ospiti, si incarica della battuta Westwood. Il cross prende un bell’effetto, la traiettoria è pericolosa e tagliente. E si infila in porta. Sì, perché – incredibilmente – nessuno la tocca. Il difensore locale si sposta pure, forse pensando andasse fuori, mentre il portiere prova a respingerla, ma ormai è dentro con tutta la sfera. Un gol rocambolesco insomma, un po’ buffo. Sarà il vantaggio del Burnley, che dopo aver subito il gol del pari passa nuovamente avanti e porta a casa i 3 punti. Di seguito le immagini.