Gullit contro la Juventus: “mi fa piacere vederla in difficoltà”

La corsa scudetto è sempre più avvincente e Ruud Gullit infiamma l’ambiente. L’ultima giornata del campionato di Serie A ha lasciato interessanti indicazioni, la Juventus è tornata al successo con il 2-0 contro il Brescia, nel big match invece vittoria della Lazio contro l’Inter, la squadra biancoceleste sempre più lanciata verso il primo posto. Le prossime partite saranno fondamentali con bianconeri e nerazzurri che non possono permettersi passi falsi considerando il momento veramente magico degli uomini di Simone Inzaghi. Nel frattempo arrivano frecciate di Gullit nei confronti della Juventus.

“Mi fa piacere vedere la Juventus in difficoltà, la Serie A stava diventando noiosa. Ovviamente i bianconeri sono ancora i favoriti, ma sono in flessione. L’Inter è una buona squadra, la Lazio sta facendo bene e non dimentichiamo l’Atalanta. Quest’anno se la giocano in quattro, è una cosa positiva per il calcio italiano”.