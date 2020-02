Hoffenheim-Bayern Monaco interrotta, insulti al presidente: i calciatori si scambiano il pallone a centrocampo

Una situazione che definire paradossale e assurda sarebbe un eufemismo. Hoffenheim-Bayern Monaco è stata interrotta due volte dall’arbitro perché i tifosi bavaresi hanno esposto uno striscione offensivo nei confronti di Dietmar Hopp, proprietario della squadra di Sinsheim. Una situazione che si era già verificata in altre circostanze in questa stagione ma che questa volta ha portato il direttore di gara a fermare il match. Lo striscione in questione recitava: “figlio di put***a”. Dietmar Hopp nelle scorse settimane era stato preso di mira anche dai tifosi di Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach in quanto le sue politiche di investimento sono viste dalla maggior parte delle tifoserie come l’emblema dei problemi del calcio tedesco. Tutto ciò si è verificato al minuto 79′, sul punteggio di 0-6. La gara è poi ripresa, si fa per dire. Sì, perché negli ultimi 10 minuti le due squadre hanno fatto di tutto tranne che giocare a calcio. Passaggi a centrocampo, con i due portieri coinvolti nel torello, e uno spettacolo di calcio funambolico improvvisato da un ragazzino delle giovanili dell’Hoffenheim, che ha avuto 10 minuti di gloria.