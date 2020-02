Hull City-Brentford finisce su…’Paperissima’: il portiere combina una frittata clamorosa [VIDEO]

Hull City-Brentford, quando a passare dalla Championship a ‘Paperissima’ è un attimo. Episodio clamoroso verificatosi poco fa nel corso della partita di seconda divisione inglese. Protagonista (ma non avrebbe voluto esserlo), il portiere ospite Raya.

Siamo alla mezz’ora del primo tempo è il risultato è di 0-2. Lunghissimo rilancio verso l’area avversaria, il pallone arriva dalle parti dell’estremo difensore del Brentford ad una velocità che definire veloce è esagerato. La sfera è controllabile con facilità, ma è qui che il giocatore combina la frittata: complice anche un rimbalzo ingannevole, Raya non riesce a stoppare il pallone, che finisce sotto le sue gambe e si deposita in rete. Nulla da fare per il portiere, che accortosi dell’errore aveva provato invano a recuperare, tra l’incredulità dei compagni che già prevedevano l’esito finale. In basso il VIDEO.