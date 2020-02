Iachini: “Ai punti avremmo meritato di vincere. Fallo di Conti sul gol di Rebic. Il rigore per noi è netto”

Un pareggio acciuffato nel finale di gara e la possibilità del colpaccio, in dieci uomini, in pieno recupero. Un buon punto quello che la Fiorentina ha ottenuto in casa contro il Milan. Beppe Iachini, allenatore viola, ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche uscita di troppo, nella ripresa invece non abbiamo rischiato in pratica niente e ai punti avremmo meritato di vincere. Peccato per la parata alla fine del loro portiere su Caceres. Siamo insieme da 45 giorni, possiamo e dobbiamo sicuramente migliorare. Chiesa sull’esterno? In fascia è nelle sue vesti, l’ho fatto giocare da punta fino ad ora per fargli recuperare la condizione. C’era un fallo di Conti prima del gol di Rebic. Quello di Ibrahimovic è stato fallo di mano, il rigore lo hanno rivisto. Cutrone stava calciando. Valutazioni fatte in maniera logica”.