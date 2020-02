L’indiscrezione dalla Spagna: Simone Inzaghi sul taccuino del Barcellona

La Lazio si sta dimostrando in questo momento la squadra più forte, compatta ed organizzata in Serie A. Stagione veramente incredibile per i biancocelesti che si trovano pienamente in corsa per lo scudetto, il successo nel big match contro l’Inter ha aumentato la consapevolezza nella squadra di Simone Inzaghi che adesso non ha intenzione di nascondersi. La Juventus può contare per distacco sulla squadra più forte del campionato ma in alcuni casi non basta, può essere più importante l’organizzazione e la forza del gruppo. Ed anche un ottimo allenatore in panchina. E’ il caso di Inzaghi, uno dei migliori tecnici italiani in circolazione.

L’allenatore della Lazio è ormai seguito da tempo da alcuni top club, in particolar modo dalla Juventus anche per il legame stretto con il direttore Paratici. Le prestazioni dei biancocelesti non sono passate inosservate anche all’estero e l’ultima bomba arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Simone Inzaghi, i blaugrana starebbero studiando a distanza l’allenatore senza però per il momento affondare il colpo. L’intenzione è quella di effettuare valutazioni fino al termine del campionato ma il nome di Inzaghi figura sicuramente sul taccuino del Barcellona.