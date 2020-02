Infortunio Acerbi, il difensore della Lazio out nel riscaldamento

INFORTUNIO ACERBI – Ha provato a stringere i denti, ma alla fine è stato costretto a dare forfait (risulta comunque in panchina). Stiamo parlando di Francesco Acerbi, il difensore figurava nell’11 titolare per il match valido per il campionato di Serie A contro il Genoa. Ma nel riscaldamento ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro. Al suo posto dentro Vavro. Si tratta di un’assenza pesantissima di un calciatore diventato ormai fondamentale per Simone Inzaghi. Ma si è preferito non rischiarlo in vista dei prossimi impegni, altrettanto importanti.