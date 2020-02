Infortunio Calhanoglu – Tegola per il Milan a poche ore dalla sfida contro il Torino, importantissima per rientrare in corsa per l’Europa League. Pioli perde Hakan Calhanoglu. Un forfait a sorpresa. Il turco, infatti, si è fatto male questa mattina e non è nemmeno nella lista dei convocati. Per Calhanoglu si tratta di una lesione al muscolo ileopsoas destro, le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.