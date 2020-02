Infortunio Donnarumma, il portiere costretto ad uscire: esordio in Serie A per Begovic

Infortunio Donnarumma – Si sta giocando Fiorentina-Milan. Problemi per Gianluigi Donnarumma, portiere rossonero. L’estremo difensore ha accusato qualche problema fisico già nel primo tempo, dopo un contrasto con Federico Chiesa. Nella ripresa, al 52′, Donnarumma ha dovuto abbandonare il campo per lo stesso problema, molto probabilmente una forte contusione alla gamba. Esordio in Serie A per Asmir Begovic. Per Donnarumma bisognerà aspettare i classici esami di rito per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.