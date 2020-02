Infortunio Falco, brutto colpo per il Lecce: l’attaccante costretto a uscire

Infortunio Falco – Si fa male alla mezz’ora ed è costretto ad uscire. Brutta tegola per il Lecce e per mister Liverani: il suo attaccante, Filippo Falco, costretto al forfait durante il match tra i giallorossi e la Spal, anticipo del sabato delle 15 di Serie A. Subito accortosi del problema, il calciatore dei pugliesi ha chiesto immediatamente il cambio. Al suo posto è entrato Saponara, arrivato in Salento nel mercato di gennaio.

Per la cronaca, il Lecce ha appena sbloccato il risultato. Mancosu ha realizzato il rigore concesso dopo un fallo di Bonifazi, poi ammonito, su Majer.