Infortunio Kjaer, il difensore del Milan non ce la fa: entra il giovane Gabbia

Infortunio Kjaer – Emergenza difesa per il Milan, che conduce per 1-0 all’intervallo (gol di Rebic) nel monday night di San Siro contro il Torino. Costretto al forfait, infatti, Simon Kjaer. Problema per lui, che non è riuscito a rimanere in campo. Al suo posto sarebbe dovuto entrare Musacchio, che ha a sua volta accusato un fastidio al polpaccio. Pioli mette dunque dentro il giovane Gabbia (classe ’99), che aveva esordito con la maglia rossonera un mese fa in Coppa Italia. Quest’ultimo affiancherà al centro della retroguardia Romagnoli.