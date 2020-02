Infortunio Milik, si ferma l’attaccante del Napoli: il comunicato

INFORTUNIO MILIK – Momento altalenante in casa Napoli, la squadra di Gennaro Gattuso è stata protagonista di grandi partite come contro la Juventus in campionato ed in Coppa Italia contro l’Inter ma ha dovuto fare i conti con passi falsi clamorosi, su tutti quello contro il Lecce. La squadra adesso è al lavoro per preparare la sfida contro il Cagliari, partita comunque insidiosa nonostante il momento difficile del club sardo. E per il Napoli non arrivano buone notizie, si è fermato anche l’attaccante Milik come conferma proprio il club azzurro attraverso il sito ufficiale: “Milk e Koulibaly hanno svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro in palestra anche per Lozano che accusa una leggera contrattura all’adduttore destro”.