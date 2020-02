Infortunio Pavoletti, la dinamica è incredibile: crociato ko nella cena di squadra, Cagliari furioso [DETTAGLI]

Infortunio Pavoletti – Sfortunatissimo Leonardo Pavoletti. L’attaccante del Cagliari ha rimediato un nuovo infortunio a distanza di pochi mesi da quello che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco nella prima parte di stagione. Una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, quello già operato la prima volta. Emergono però clamorosi retroscena.

Come svelato da Videolina, Leonardo Pavoletti si sarebbe rotto il legamento crociato in occasione della cena di squadra dello scorso giovedì, in circostanze ancora da verificare. La stessa emittente molto vicina all’ambiente cagliaritano fa sapere che la società si è irritata e non poco dell’accaduto, visto che Pavoletti sarebbe dovuto rientrare tra poche settimane. Ora arriverà una nuova operazione che gli farà saltare il resto della stagione. Ma il mistero sull’infortunio si infittisce.