Infortunio Pjanic – Problemi per la Juventus e per Maurizio Sarri. Durante la sfida contro il Brescia si è infortunato Miralem Pjanic. Il bosniaco ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo soli 7 minuti dal suo ingresso in campo, rimpiazzato da Matuidi. Problema di origine muscolare per il centrocampista, probabilmente all‘inguine. Preoccupazione in casa Juve in vista soprattutto dell’impegno di Champions League del 26 febbraio contro il Lione, ex squadra di Pjanic.