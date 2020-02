Inter, Conte: “Var a chiamata? Io non devo chiamare nessuno, loro che ci stanno a fare…”

“Var a chiamata? Non mi piace. Io non devo chiamare nessuno, se c’è una situazione sotto gli occhi di tutti che è chiara, che devo chiamare? La devono vedere loro. Parliamoci chiaro. Abbiamo già tanti pensieri durante la partita. La gente che sta lì che fa?”. Si è espresso così, in merito all’idea di introdurre il Var a chiamata, il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Lo ha fatto durante la conferenza stampa della vigilia del big match di domani a Roma contro la Lazio.

“Quando vedo le partite in tv mi sembra che le immagini siano abbastanza chiare e nitide per prendere una decisione uniforme al 95%. Il Var a chiamata è una cosa non utile. Sei lì, hai le immagini, non puoi essere sempre sicuro al 100%, però…”