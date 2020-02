L’Inter ha vinto il derby al termine di una partita pazzesca, rimontando lo 0-2 dell’intervallo con le reti di Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku. Proprio il belga, grande protagonista alla prima stagione in Italia, è andato a segno sia all’andata che al ritorno. Roba non da tutti, specie all’esordio in Serie A.

L’attaccante nerazzurro ha postato, sul profilo Instagram, un video in cui lui e la squadra cantano ed urlano felici negli spogliatoi cantando: “Chi non salta rossonero è”.