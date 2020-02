Inter, Joao Mario all’attacco: “Mi hanno pagato 40 milioni per trattarmi in modo spregevole”

Un altro attacco all’Inter. Che il feeling tra i nerazzurri e Joao Mario non fosse mai sbocciato, era evidente. Il portoghese, infatti, non fa mai modo di nasconderlo. “Per tre anni ho provato a dire la mia all’Inter, ma non ci sono riuscito. Mi sono reso conto che la mia mentalità, la mia visione del calcio non mi consentiva di esprimermi in Italia. È stata una brutta esperienza, ma ne ho tratto beneficio”. Questo quanto detto dal calciatore soltanto a dicembre.

Ma adesso, due mesi dopo, ha rincarato la dose. Raccontandosi in una lunga intervista ad ‘A Bola’, in cui ha affrontato numerosi argomenti, ha chiamato nuovamente in causa il club milanese: “Mi fa riflettere l’Inter, che mi ha pagato 40 milioni per poi trattarmi in modo spregevole“, ha affermato.