Inter, Lautaro criticato: “Pensa al Barcellona, legga meno giornali. Se ha deciso di fare come Coutinho…”

Una prestazione sottotono, la sua. Il peggiore in campo, come spiegato anche nelle nostre pagelle della sfida. Stiamo parlando di Lautaro Martinez, che non ha brillato nel vittorioso successo dell’Inter in casa del Ludogorets nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Molti errori e poco coinvolgimento nella manovra. Ma forse anche un compagno di reparto, Sanchez, che non si completa con le sue caratteristiche, a differenza di Lukaku. Sta di fatto che la prestazione dell’argentino non è stata sufficiente. Troppo esagerate, però, le critiche verso un ragazzo che ha fatto veramente molto bene finora. Eppure, le critiche, sono arrivate. Alcuni tifosi nerazzurri non hanno apprezzato, chiamando in causa le ‘sirene’ provenienti da Messi, che ha pubblicamente affermato come gli piacerebbe giocare col ‘Toro’ al Barcellona.

“Sta già pensando al Barcellona”, si legge su Twitter. Oppure: “Smetta di leggere i giornali e torni a giocare come sa”. Anche: “Se ha deciso di fare la fine di Coutinho facciamo monetizziamo il prima possibile”. Abbiamo raccolto alcuni tra questi messaggi, li riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.