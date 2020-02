Inter-Ludogorets 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku inventa un nuovo sport, Eriksen si passa il tempo

Inter-Ludogorets, le pagelle di CalcioWeb – Successo in rimonta dei nerazzurri nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Qualificazione mai messa in discussione, a parte qualche minuto, quello successivo al vantaggio ospite con Souza. Ma poi pareggia subito Biraghi e Lukaku raddoppia con un ‘gollonzo’ a ridosso dell’intervallo. Ripresa di gestione, finisce 2-1. Le pagelle della nostra redazione.

INTER

Padelli 6 – Data la noia, avrebbe potuto discutere con qualche tifoso sugli spalti, ma non c’è nessuno. E così si porta il cellulare e bazzica tra whatsapp e social network, alzando gli occhi quando vede arrivare qualche pericolo. Sul gol non è colpa sua, ma poteva fare meglio. Si riscatta nella ripresa.

D’Ambrosio 6 – Sufficiente, fa il suo in una serata con pochi rischi.

Ranocchia 6 – Idem come sopra, né infamia né lode.

Godin 5.5 – Mezzo voto in meno rispetto ai compagni per l’errore madornale (non da lui) sul gol che manda momentaneamente in vantaggio gli ospiti. Si fa anticipare e poi saltare con una facilità disarmante.

Moses 6.5 – Molto positivo, come all’andata. Nel primo tempo non gli concedono un rigore, ma forse non ci credeva manco lui.

Barella 6.5 – Molti palloni passano dai suoi piedi, gestisce con sapienza.

Borja Valero 6.5 – Non fa molto, ma quello che fa è positivo.

Eriksen 6.5 – Si accende quando vuole, perché lui può. Avvia l’azione del pari e si fa vedere in zona offensiva con buone fiammate.

Biraghi 6.5 – Ha qualche responsabilità sul gol ospite, perché si accentra troppo anziché allargarsi e chiudere sul diretto avversario. Si riscatta dopo pochi minuti. Fiu…

Lukaku 7.5 – Bello mio, fai un po’ quello che vuoi. Diciamo che si passa il tempo, si allena. E infatti la prende con così tanta leggerezza che fallisce diverse occasioni. Però inventa un nuovo sport: il colpo di testa quando il pallone è a terra dopo respinta del portiere…

Sanchez 7 – Come all’andata, dimostra che vorrebbe spaccare il mondo. Ma come all’andata è sfortunato e ci va solo vicino al gol, con una traversa che grida ancora vendetta.

46′ Brozovic 6 – Deve mettere ordine e gestire, lo fa senza patemi.

62′ Esposito 6 – Impegno e volontà, ci prova.

LUDOGORETS: Iliev 6; Cicinho 6.5, Terziev 5, Grigore 5.5, Nedyalkov 5.5; Marcelinho 6, Dyakov 6, Badji 6; Wanderson 5.5 (69′ Tchibota 6), Keseru 5.5 (64′ Swierczok 6), Cauly Souza 6.5.