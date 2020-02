Inter, ritorno in Italia ‘spiacevole’ per Lukaku: si sente male in aereo. “Paura? Hai perso qualcosa?” [VIDEO]

Trasferta ‘felice’, per Lukaku e per l’Inter, dal punto di vista prettamente sportivo. Meno, però, per altri motivi. Il belga segna il gol dello 0-2 (sblocca la gara Eriksen) in pieno recupero su rigore nel match d’andata dei sedicesimi di Europa League in casa del Ludogorets. Ma il ritorno in Italia dell’attaccante è tutt’altro che semplice. Il possente attaccante nerazzurro, infatti, si è sentito male in aereo durante il viaggio di rientro dalla Bulgaria. A testimoniare il tutto, una Instagram Story di Antonio Candreva, che filma il compagno mentre lo prende in giro: “Tutto bene, Rome? Paura? Hai perso qualcosa?”. L’ex Manchester United, dopo essersi ripreso, ha ripostato il video sul suo profilo, con la scritta: “Che bei compagni guarda”. In basso il VIDEO.