“Che bella l’Inter a San Siro! Ah no, ma è l’Atalanta…”: l’ironia social si abbatte sui nerazzurri

C’è un nerazzurro che porta in alto il nome dell’Italia in Europa a San Siro, e non è l’Inter. L’Atalanta ha regalato una grande pagina di calcio, ieri sera. Uno sport per il calcio italiano, uno spot per il calcio in generale. Quella degli orobici, al di là di come andrà a finire, è una favola. Per ora destinata a non finire.

Era da più di 5 anni che non si vedeva giocare un ottavo di finale a San Siro. Le difficoltà di Milan e Inter hanno portato ad un calo evidente e che tutti conoscono. Tuttavia, il progetto portato avanti da Suning sembra poter permettere alla compagine di Conte di tornare presto a calcare i grandi palcoscenici. Quest’anno, sogno solo sfiorato. E via con gli sfottò. Da parte di tanti tifosi italiani: juventini, milanisti, romanisti. In molti hanno utilizzato i social per prendere in giro, in maniera ironica, i nerazzurri (quelli dell’Inter). Diversi i messaggi raccolti, li riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.