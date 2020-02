Juventus, Lapo Elkann attacca: “Vi dovete vergognare, siete senza dignità”

Un risultato senza dubbio sorprendente, frutto però di una prestazione non all’altezza. La Juventus esce sconfitta da Lione nella gara d’andata degli ottavi di Champions League. I francesi vincono per 1-0, al ritorno ai bianconeri serve ribaltare il risultato ma soprattutto ritrovare alcune certezze in campo che sembrano perdute.

A fare scalpore ancor più del risultato, però, è stata la frase di una radio francese pronunciata prima che iniziasse il match: “Stanno arrivando i tifosi della Juvirus“, in riferimento chiaramente al Coronavirus e alla sua diffusione in Italia. Affermazione, questa, che ha mandato su tutte le furie Lapo Elkann, da un po’ di tempo nuovamente molto attivo sui social. Il tweet sul suo profilo ufficiale lascia poco spazio ad interpretazioni: “In un momento così delicato per l’Italia non potete dire questo. vi dovete VERGOGNARE e chiedere scusa. I tifosi della Juventus e gli italiani meritano rispetto. Siete senza dignità e onore”, si legge.