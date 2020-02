Juve, il paradosso Guardiola e gli scenari futuri: incertezza sul ‘povero’ Sarri, ma l’apertura è clamorosa

Adesso tutti ne parlano, eppure tanti sono stati presi per matti. Lo abbiamo detto ieri, lo ripetiamo oggi: la Juventus ha pensato a Guardiola, forse ancora ci pensa, potrebbe anche pensarci in futuro. Insomma, è nella testa di Andrea Agnelli. Lo ha confermato lui stesso pubblicamente ieri, smentendo difatti i tanti che avevano escluso anche soltanto che la dirigenza bianconera avesse messo gli occhi sullo spagnolo.

Gli scenari futuri? Incerti, a questo punto. Così come incerto è il ‘povero’ Sarri. Gli staranno fischiando le orecchie, in questo momento. Ha la fiducia della società ma forse non ce l’ha. Non lo sa neanche lui, non lo sa neanche la Juve. “Sarri ha capito”, ha detto Agnelli. Adesso? Dopo tutti questi mesi? Dopo le ‘battute’ sulle maglie a strisce non andate giù ai tifosi bianconeri? Ognuno vuole il suo tempo, Sarri non va condannato. Ma l’apertura di Agnelli è clamorosa. Non ha smentito, ed è già qualcosa. Ma ha incredibilmente cambiato le carte in tavola. Stravolto i piani. Di tanti. E ora? Sarà un’altra estate calda? Il ‘paradosso’ Guardiola farà ancora tanto parlare. “Sono tornato, pensavate fossi andato via”, starà pensando il tecnico spagnolo sfregiandosi le mani come fanno i ‘cattivi’ nei film per bambini.