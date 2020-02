“La Juve riceve finanziamenti dalla FIAT”, il City tira in ballo Agnelli: il dossier che spaventa i bianconeri

Gli ultimi giorni sono stati molto caldi per il mondo del calcio, in particolar modo rischia di portare pesanti conseguenze anche per il futuro la stangata al Manchester City che è stato escluso dalla Champions League dalle prossime due stagioni. Le accuse sono di quelle pesanti, nel dettaglio di aver gonfiato i bilanci facendo in modo che 67.5 milioni di sterline risultassero provenienti dalla sponsorizzazione dell’Etihad, compagnia aerea in mano agli Emiri di Abu Dhabi. I Citizen preannunciano battaglia e hanno già presentato ricorso contro la decisione. Ma non solo, secondo le ultime indiscrezioni il Manchester City avrebbe presentato anche un dossier ed all’interno viene tirata in causa anche la Juventus.

L’intenzione del club inglese è quella di evidenziare casi simili e che in passato non sono stati sanzionati in alcun modo. Tra questi c’è anche il club bianconero, che riceverebbe finanziamenti dalla FIAT di proprietà della famiglia Agnelli. Il numero uno del club Andrea, è finito nel dossier del Manchester City, nel mirino le entrate che i bianconeri ricevono proprio dalla FIAT. Particolare attenzione verrà attribuita al nuovo accordo con Jeep, di proprietà appunto della FIAT che porterà un aumento della sponsorizzazione annuale da 20,7 a circa 40 milioni di euro a stagione. Come si comporterà adesso la Uefa?