Juventus-Brescia, esordio in Serie A per Andrenacci: qualche anno fa la grande paura per il portiere

Si sta giocando Juventus-Brescia. Problemi per Diego Lopez costretto a rinunciare già a gran parte dei giocatori più rappresentativi: Joronen, Tonali, Romulo, Cistana, Torregrossa. L’allenatore uruguayano è stato costretto a schierare il secondo portiere Enrico Alfonso. Ma, ironia della sorte, si è fatto male anche il portiere di riserva. Esordio, allora, in Serie A per Lorenzo Andrenacci, classe 1995. Nel 2018 il portiere dei lombardi passò un periodo difficile. Negli spogliatoi, un componente dello staff sanitario delle Rondinelle gli fece notare un neo di dimensioni preoccupanti. Per rispetto del calciatore, in una situazione molto delicata, d’accordo con la società si preferì parlare di un piccolo problema muscolare. Ora il periodo negativo e la paura sono soltanto un brutto ricordo. Quello che resterà sempre nella mente di Andrenacci sarà questa giornata, quella dell’esordio in Serie A, allo Juventus Stadium.