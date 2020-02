Juventus, Cobolli Gigli annienta un calciatore: “sembra una mozzarella”. Frecciatina anche ad Agnelli

La Juventus è tornata da Verona con una sconfitta. Periodo non facile per i bianconeri che hanno visto avvicinarsi le avversarie per lo scudetto. Nel frattempo arrivano frecciatine dall’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli. Ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, l’ex patron bianconero ha lanciato una frecciatina ad Andrea Agnelli sulla tentata cessione di Dybala l’estate scorsa: “Sono sempre stato critico e non vorrei sparare sulla croce rossa: Paratici ha detto che Dybala è il miglior bianconero, allora ci spieghi perchè voleva venderlo. C’è un problema di comunicazione, serve coerenza: Sarri ha peccato d’ingenuità chiedendo aiuto, ma non va scaricato subito”.

Cobolli Gigli ne ha per tutti. Critica pesante nei confronti di Pjanic: “Ho detto che Pjanic mi sembrava un po’ una ‘mozzarella’ per il passaggio molliccio contro il Verona, forse ha bisogno di riposo. Ronaldo? Cristiano dimostra che un calciatore da solo non può risolvere i problemi, Chiellini non è più un ragazzino: bisogna ricostruire su altre basi”.