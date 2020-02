Juventus, Cristiano Ronaldo non convocato per il Brescia: il motivo

Si sta giocando la giornata del campionato di Serie A, la Juventus non potrà contare su Cristiano Ronaldo, il portoghese infatti non è stato convocato per la sfida contro il Brescia. Momento altalenante per la squadra di Maurizio Sarri, in particolar modo veramente negativa la partita contro il Verona, risultato positivo in Coppa Italia contro il Milan ma anche in questo caso la prestazione non è stata buona. Adesso la sfida contro le Rondinelle, match fondamentale per la corsa scudetto. Out Cristiano Ronaldo, l’attaccante non figura infatti nell’elenco dei convocati, nessun infortunio per il portoghese ma solo un turno di riposo concordato con l’allenatore e la dirigenza. Ronaldo dovrà essere in forma e riposato per gli ottavi di finale di Champions League.