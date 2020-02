Juventus-Inter a porte chiuse, Sarri non le manda a dire: la risposta in conferenza è polemica

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’importante sfida di Champions League contro l’Olympique Lione. Non solo i temi relativi alla partita di domani sera ma anche quelli inerenti al campionato e in particolare alla gara contro l’Inter, che si giocherà domenica sera a porte chiuse. Sarri non ci sta e non le manda a dire. Una risposta tra lo stizzito e il polemico: “Juve-Inter a porte chiuse? Allora anche le altre partite. Dovrebbe valere per tutti. Sicuramente i tifosi andranno in trasferta. Il virus è un problema europeo, non italiano. Noi abbiamo fatto 3.500 tamponi e abbiamo trovato molti contagiati. Voi francesi ne avete fatti 300 e per questo ne avete trovati meno. Se ne fate 3.500 ne trovate di più anche voi “.