Juventus-Inter in chiaro, ecco dove potrebbe essere trasmessa la partita [INFO e DETTAGLI]

Juventus-Inter in chiaro – Il calcio si ferma per il Coronavirus. Nelle zone colpite dai contagi, tutto lo sport sarà a porte chiuse nei prossimi giorni. Anche Juventus-Inter di domenica sera, dunque, senza tifosi. Proprio per avvantaggiare i sostenitori che non potranno andare allo stadio, si starebbe optando per trasmettere il big match in chiaro.

“Vista l’eccezionalità del momento, se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, Sky potrebbe valutare di aprire una ‘finestra in chiaro’ trasmettendo su TV8 (nostro canale gratuito) almeno la partita di domenica sera, Juventus-Inter, per consentire a tutti di vederla”. Da una riunione di lavoro di Sky filtra – si apprende dal l’ANSA – la disponibilità dell’emittente sull’eventualità di affrontare l’emergenza data dal Coronavirus, e il conseguente dibattito sulle gare a porte chiuse, con una decisione che favorisca gli appassionati.

Ad ‘aprire’ all’ipotesi nel meeting al quartier generale di Rogoredo, secondo quanto trapela, è stato Marzio Perrelli, capo di Sky Sport. “In una situazione così unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità da sempre ci guida in questa direzione” hanno aggiunto altri dirigenti presenti.