Juventus-Inter, si profila una nuova soluzione: ma i nerazzurri possono far saltare tutto

L’emergenza Coronavirus sta portando conseguenze anche al mondo del calcio italiano, ma nelle ultime ore sono arrivate comunque notizie positive con il boom di guarigioni. Si è deciso di prendere tutte le misure di sicurezza ed alcune partite si disputeranno a porte chiuse. Tra queste anche la sfida scudetto tra Juventus e Inter, ma adesso si sta profilando una nuova soluzione. I provvedimenti della Regione Piemonte scadono il 29 febbraio, mentre quelli del Governo riguardano anche la giornata di domenica. Quindi fino a questa data la partita non può disputarsi con la presenza del pubblico. Per questo motivo, come riporta la Stampa, si sta pensando di posticipare il match a lunedì. Lo slittamento però va a scontrarsi con alcuni problemi. Il primo per questione di calendario (mercoledì e giovedì c’è la Coppa Italia con entrambi i club impegnati). Il secondo riguarda il probabile no da parte dell’Inter, infine non è da escludere il prolungamento delle misure restrittive considerando che la situazione è in continua evoluzione.