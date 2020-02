Juventus, lite furibonda tra due calciatori: terremoto dopo il ko contro il Lione [NOME e DETTAGLI]

Piove sul bagnato in casa Juventus. Il club bianconero ha dovuto fare i conti con una brutta sconfitta nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League, 1-0 il risultato finale contro il Lione. Partita difficile da commentare quella per la squadra di Maurizio Sarri, nel primo tempo prestazione veramente a ritmi bassissimi e poche occasioni. Nel secondo tempo si è visto qualcosa di meglio, ma veramente troppo poco per pensare di impensierire i francesi. Al ritorno servirà un’altra squadra per provare a staccare il pass per i quarti di finale della competizione. Nel frattempo non mancano i momenti di tensione. Si sarebbe verificata infatti una lite nel riscaldamento tra Bonucci e Matuidi, il francese è sembrato molto nervoso per la decisione di Sarri di lasciarlo in panchina.

“Ho detto a Matuidi che la squadra la fa anche chi sta fuori. Tutti dobbiamo essere pronti perchè può succedere qualsiasi cosa, ma si respirava che qualcosa non era acceso anche fra i titolari. Dobbiamo fare squadra anche in queste piccole cose che fanno la differenza”, la conferma del difensore bianconero.