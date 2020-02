Juventus, Pistocchi: “perdite per 50 milioni, senza aumento di capitale sarebbe in liquidazione”

Novità sulla situazione economica della Juventus. Il club bianconero ha chiuso in perdita per 50,26 milioni di euro il primo semestre dell’esercizio in corso, dal primo luglio al 31 dicembre 2019. La condizione è peggiorata rispetto all’utile netto del 2018 di 7,46 milioni. Per il futuro sarà fondamentale raggiungere i più importanti obiettivi possibili dal punto di vista sportivo, soprattutto andare avanti in Champions League.

Sull’argomento ha detto la sua il giornalista Maurizio Pistocchi, come al solito frecciate alla Vecchia Signora. “Juventus, dalla prima semestrale 2019/20 emerge un indebitamento finanziario di 326.9 mln€, superiore al patrimonio netto che è di 275.6mln€. Dall’inizio del periodo, ha perso 50.3mln€: se non avesse deliberato l’aumento di capitale sarebbe andata in liquidazione”.