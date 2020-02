Juventus, può arrivare un ribaltone dalla prossima stagione: la Roma guarda con attenzione in casa bianconera

Non è sicuramente un buon momento in casa Juventus. Bruttissima sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri nella gara di campionato contro il Verona, i bianconeri non sono riusciti a mantenere il vantaggio siglato da Cristiano Ronaldo, gli uomini di Juric hanno ribaltato tutto con un finale di gara quasi perfetto. La stagione della Juventus rimane fino al momento comunque ottima, i Sarri Boys sono in corsa per tutte le competizioni e possono arrivare fino in fondo, in campionato guida la classifica con l’Inter, in Champions League si prepara per gli ottavi di finale mentre in Coppa Italia è arrivata in semifinale. Sul banco degli imputati è finito anche il tecnico Sarri, a nostro avviso l’allenatore non è in discussione ma qualche scelta rimane comunque discutibile.

La prima riguarda la poca continuità concessa a Dybala, la Joya è l’unico insieme a Cristiano Ronaldo a riuscire ad illuminare il gioco dei bianconeri, quando è in campo dà l’impressione di essere pericoloso e non è un caso se il gol del portoghese contro l’Hellas è nato da una sua giocata. Non convince Cuadrado nel ruolo del terzino, è vero che non commette errori evidenti ma non riesce a sfruttare le sue caratteristiche e la Juventus non può permetterselo. Dubbi anche sul centrocampo ma in questo caso gli errori sono della società che non solo ha venduto Emre Can (già in gol con il Borussia Dortmund) ma ha deciso di non rimpiazzarlo a gennaio.

E qui arrivano le critiche anche nei confronti di Paratici. Le ultime scelte sul mercato del dirigente hanno lasciato a desiderare, nelle ultime ore stanno circolando con insistenza voci di un possibile addio nella prossima stagione. E’ già iniziato infatti il pressing della Roma, il club a breve dovrebbe passare nelle mani di Friedkin ed il primo colpo potrebbe essere proprio Paratici.