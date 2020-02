Kolarov segna, i tifosi della Roma lo fischiano: “Ingiustificabili e vergognosi”

La Roma questa sera è tornata a vincere ma soprattutto a convincere: 4-0 al Lecce all’Olimpico che non lascia molto spazio ad interpretazioni. I ragazzi di Fonseca sperano, con questo successo, di essersi messi alle spalle il periodo no coinciso con l’inizio del nuovo anno. A quanto pare, però, una parte di tifosi non ha preso bene quei risultati e i comportanti di qualcuno. Quel qualcuno che risponde al nome di Aleksandar Kolarov.

Il terzino giallorosso, che di recente ha avuto più di un battibecco con i supporters giallorossi, quest’oggi si è reso protagonista di una grande prestazione, nonché del gol del 4-0 che ha chiuso definitivamente i conti della sfida. Dagli spalti, però, anziché braccia in cielo per l’esultanza, nei suoi confronti si sono alzati assordanti fischi. Per correttezza d’informazione, è giusto considerare come non tutti siano stati d’accordo con questa decisione, ma soltanto una frangia della tifoseria.

Divisioni anche sui social, con tanti tifosi che hanno ‘difeso’ Kolarov esaltandone le qualità e la buona prestazione di oggi: “Vergognosi ed inqualificabili i fischi”, si legge su Twitter. “Basta fischi, basta contestazioni, #Kolarov è un grandissimo giocatore che da sempre tutto su quella fascia”, scrive un altro utente.