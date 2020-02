Lazio-Inter 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Young ‘old’ style, Milinkovic-Savic universale

Lazio-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Uno spot per il calcio. Si è concluso il big match valido per il campionato di Serie A, vero e proprio scontro per la scudetto quello che è andato in scena all’Olimpico tra Lazio e Inter, partita dai due volti e di grande intensità. Partenza sprint per la squadra di Simone Inzaghi, tiro di Milinkovic-Savic che si stampa sulla traversa, la prima frazione sembra indirizzata verso il pareggio, occasione per Candreva, il portiere Strakosha non è impeccabile, ne approfitta Young che porta in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa è un’altra Lazio, Milinkovic si procura un calcio di rigore che viene trasformato da Ciro Immobile, poi è il serbo a far esplodere l’Olimpico per il gol del definitivo 2-1. Lazio incredibile e sempre più candidata allo scudetto, brutto passo falso dell’Inter. Ecco le pagelle.

Lazio-Inter, le pagelle di CalcioWeb

Lazio (3-5-2) –

Strakosha voto 5: sbaglia in occasione del vantaggio di Young, presa sbagliata sul tiro di Candrava: MOLLE.

Luiz Felipe voto 6: troppo irruento in alcuni interventi, il fallo su Lautaro Martinez gli costa il cartellino giallo e la squalifica, salva un gol su Young ma nel finale rischia: ALLA RICERCA DELLE GAMBE.

Acerbi voto 8: mamma mia che difensore, chiusura incredibile su Lukaku, dirige la difesa con esperienza e qualità, commovente nel finale: DIETRO LA CATTEDRA.

Radu voto 6: sbaglia una partita di ‘Radu’, oggi non rientra tra queste, solita partita ordinata per un calciatore sempre prezioso.

Marusic voto 5.5: passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, soprattutto in fase di spinta non convince: TIMIDO.

Milinkovic-Savic voto 8.5: calciatore universale, di testa le prende tutte e nel primo tempo sfiora il gol con un bolide, poi segna nel secondo tempo: UNIVERSALE COME IL TELECOMANDO.

Lucas Leiva voto 5.5: l’ammonizione lo condiziona, nel secondo tempo si fa vedere poco nei momenti clou della partita: POCA PERSONALITA’.

Luis Alberto voto 6: prova a prendere sulla spalle il centrocampo della Lazio, lo fa solo a fasi alterne, peccato per un calciatore dalle qualità enormi: GIORNATA DI PAUSA.

Jony voto 6: viene sostituito nel secondo tempo ma non per demerito, nel complesso buona prestazione per l’esterno: PROMOSSO.

Immobile voto 6,5: è come al solito infallibile su calcio di rigore, per il resto non è la sua solita partita: CECCHINO.

Caicedo voto 5.5: stagione fino al momento da 10, oggi si fa vedere poco e viene sostituito: PANTERINA.

(dal 65′ Correa 6)

(dal 63′ Lazzari 6)

(dall’80’ Cataldi s.v.)

Inter (3-5-2) –

Padelli voto 5.5: non sembra reattivo in occasione del gol di Milinkovic-Savic, strepitoso nel finale su Immobile: COMUNQUE ALL’ALTEZZA.

Godin voto 6.5: rimedia pure agli errori del compagno di reparto De Vrij, è tornato sul livelli molto alti: BENTORNATO.

De Vrij voto 5: soffre la pressione del suo ex stadio, risulta subito timido e poi è ingenuo in occasione del rigore procurato: EMOZIONATO.

Skriniar voto 5,5: non è un buon momento per il difensore di Antonio Conte, oggi si fa anticipare con troppo continuità: CHE SUCCEDE?

Candreva voto 6,5: ottima primo tempo, è importante in occasione della rete di Young, cala nel secondo tempo: BATTERIE SCARICHE.

Vecino voto 5.5: in alcune occasioni si schiaccia ‘Vecino’ la sua porta ma crea più problemi e non aiuta la squadra: NON SEGNA E NON CONVINCE.

Brozovic voto 6,5: meglio in fase difensiva, difende la porta con i denti ma non basta in occasione del gol di Milinkovic: EROE A META’.

Barella voto 6: brutto colpo ad inizio di partita che probabilmente lo condiziona, non riesce mai a cambiare passo: MACCHINOSO.

Young voto 7.5: che impatto per l’ex Manchester United, oggi la migliore partita in nerazzurro, firma un grande gol per il momentaneo vantaggio: OLD STYLE.

Lukaku voto 5: brutte prestazioni per gli attaccanti dell’Inter, occasioni potenziali ma che non vengono sfruttate: MALE MALE.

Lautaro voto 5: una delle più brutte prestazioni da quando indossa la maglia dell’Inter, non la ‘vede’ mai: NON TROVA LA POSIZIONE.

(dal 76′ Moses s.v.)

(dal 77′ Eriksen s.v.)

(dall’86’ Sanchez s.v.)