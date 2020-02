Le notizie del giorno – Arbitro morto in un incidente, la Juventus finisce nella bufera e pullman vandalizzato

Le notizie del giorno – La Fiorentina è uscita sconfitta dalla gara contro la Juventus. Diversi episodi da moviola. In primis i due calci di rigore concessi dall’arbitro Pasqua e segnati da Cristiano Ronaldo. In particolare appare dubbio il secondo penalty, fischiato per un contatto tra Ceccherini e Bentancur. Nel post-partita il patron viola Rocco Commisso non le ha mandate a dire, ai microfoni di DAZN: “Sono qui da 6 mesi, non critico mai gli arbitri. Ma gli arbitri non possono decidere così le partite. Sono disgustato. Le partite si vincono in campo. La Juve, con 350 milioni di stipendi, non ha bisogno di aiuti arbitrali “. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, è morto un arbitro dopo una settimana di agonia. Si tratta di Franco Bei che è deceduto all’ospedale di Teramo dopo che i medici avevano dichiarato la morte cerebrale. L’episodio dell’incidente si è verificato una settimana fa in una galleria mentre andava con la Vespa a dirigere una partita. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni l’impatto si sarebbe verificato con un’auto sotto lo svincolo di largo Antonio Tancredi, la polizia ha accertato come i due mezzi viaggiassero in direzione opposta, la vittima non è riuscita ad evitare lo scontro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un post su Facebook per informare e denunciare l’episodio di cui è stato vittima. Il Monopoli, attraverso una breve nota, ha comunicato che il pullman della squadra (che tra qualche ora sarà di scena a Catania per il consueto match di Serie C) è stato reso oggetto di atti vandalici ed intimidatori da parte di alcuni facinorosi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).