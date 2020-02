Le notizie del giorno – Emergenza Coronavirus, Gattuso ‘distrugge’ lo spogliatoio e calciatore nei guai

Il Coronavirus ha già condizionato il percorso di alcune squadre del campionato di Serie A. Il club che potrebbe risentirne di più dell’epidemia è l’Inter, i nerazzurri sono in corsa per la vittoria dello scudetto e per l’Europa League. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, quella di ieri è stata una giornata bollente, in particolar modo Marotta ha effettuato alcune chiamate per trovare date utili per il recupero della partita rinviata contro la Sampdoria. La squadra di Conte avrebbe voluto giocare. Per il momento l’unica data disponibile per giocare contro i blucerchiati è quella del 20 maggio, quattro giorni prima dell’ultima giornata. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, era una furia negli spogliatoi del "Rigamonti" nell'intervallo della partita di venerdì scorso contro il Brescia. A rivelarlo è stato il quotidiano "Il Mattino", molto vicino alle vicende del club partenopeo. Sotto di una rete, quella firmata da Chancellor, il tecnico ha spronato i suoi con metodi alternativi. Parole dure per caricare i giocatori e una serie di calci alla cieca a qualunque cosa gli capitasse a tiro. Al termine del match Gattuso portava "i segni" della sua rabbia, visto che era dolorante a un piede dopo aver preso a calci gli armadietti.

Marcelo finisce nei guai. Così come riportato dai media spagnoli, infatti, il terzino del Real Madrid sarebbe stato citato in tribunale. Motivo? Guida senza punti della patente e superamento del limite di velocità. Fatto, questo, risalente allo scorso 19 dicembre. Alle ore 11 del mattino, il calciatore stava percorrendo l'autostrada M-12: in un tratto con un limite di velocità di 120 km orari, Marcelo sarebbe andato a 134.