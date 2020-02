Le notizie del giorno – Morti arbitro e calciatore, terremoto al Manchester City

Le notizie del giorno – Si stava recando all’aeroporto, sede dalla quale avrebbe preso il volo verso lo stadio della gara che doveva dirigere. Tragico incidente per un arbitro di calcio. Fatale il contatto con il guardrail sull’autostrada Aosta-Torino, mentre era alla guida di una Jeep Renegade. Si chiamava Loris Azzaro ed era di Aosta. ll 26enne, figlio del comandante della stazione carabinieri di Aosta, frequentava la scuola per agenti di polizia ad Alessandria. Era un arbitro di calcio che dalla scorsa estate era stato promosso a livello nazionale, doveva arbitrare una partita del campionato di Eccellenza in Basilicata. Nell’incidente, avvenuto avvenuto intorno alle 6 all’altezza di Volpiano, sono rimasti coinvolti altri due mezzi: i conducenti hanno riportato ferite non gravi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

“Il massacro di San Valentino”. Così è stato ribattezzata, dalla stampa d’oltremanica, la stangata dell’Uefa nei confronti del Manchester City per aver infranto i ‘paletti’ del fair play finanziario: esclusione di due anni dalla Champions e da ogni competizione organizzata dall’Uefa e multa di 30 milioni di euro. Tutto ciò, scoppiato in seguito alla pubblicazione di alcune mail compromettenti da parte del magazine tedesco Der Spiegel nel novembre del 2018. Stando a quanto appreso dall’Independent, il City rischierebbe anche una diminuzione dei punti in Premier. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Si stanno giocando le partite valide per il campionato italiano ma le ultime ore sono state sconvolte dalla morte di un calciatore. Non ce l’ha fatta Mirko Pellizzer, 25enne di Gazzo, centrocampista della Telemar San Paolo Ariston che era stato colpito da un ictus la sera del 24 gennaio, poco prima di un allenamento. E’ morto poche ore fa come comunicato direttamente dalla sua squadra attraverso un comunicato su Faceboook. (IL MESSAGGIO PER MIRKO).