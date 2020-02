Le notizie del giorno – Oriali e Conte nella bufera. Incidente per un allenatore, Allegri in Inghilterra

Le notizie del giorno – Massimiliano Allegri è reduce dall’esperienza sulla panchina della Juventus, sicuramente è stato raggiunto il punto più alto della carriera del tecnico con una serie di scudetti conquistati e diversi trofei alzati, al termine dello scorso campionato la decisione dell’allenatore è stata quella di fermarsi per una stagione. Uno stop per ricaricare le idee e le batterie con l’intenzione di iniziare un nuovo progetto vincente. Allegri ha dimostrato di essere un ottimo allenatore in grado di tirare fuori il meglio dalle squadre che allena, la Juventus ha deciso di cambiare mentalità e si è affidata ad un tecnico più spettacolare e meno difensivo come Sarri. Per Allegri le ipotesi che portano ai due club di Manchester. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Calciatore di altra categoria, in tutti i sensi. Giovanni Madiotto milita in Serie D con la maglia del Belluno e fa l’attaccante. Nella giornata di domenica la sua squadra è andata in trasferta, sul campo dell’Union Clodiense. Al minuto 60 l’arbitro Domenico Leone di Barletta assegna un rigore in favore del Belluno. E qui accade qualcosa di più unico che raro. Madiotto (rientrato a gennaio otto mesi dopo un brutto infortunio) si è reso protagonista di un bellissimo gesto di fair play, ancor più da sottolineare visto che il punteggio era ancora di 0-0. L’attaccante va a dire al direttore di gara che non ci sono gli estremi per il penalty ma non solo. Madiotto ammette di essere stato lui a commettere il fallo di mano. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un uragano! E’ quello che si è abbattuto su Lele Oriali e Antonio Conte dopo la partita di Coppa Italia che ha visto l’Inter perdere in casa contro il Napoli. Nel mirino di tanti tifosi avversari ed utenti è finito il comportamento dei due, specie del dirigente nerazzurro, che a detta loro utilizzano spesso atteggiamenti “ostili” ed “intimidatori” nei confronti degli arbitri. Secondo alcuni, per Oriali, ieri è stata solo la conferma di un comportamento che spesso ha utilizzato. Come se, si legge, “tutto gli fosse dovuto”. Oppure “e se fosse accaduto alla Juve?”. Tantissimi i tweet a tal proposito che hanno scatenato l’ilarità e la rabbia di tifosi di altre squadre. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sabato scorso Valdeorrés Ignacio Fernández era in macchina in zona Valdebebas, a due passi dal Ciudad Deportiva del Real Madrid. Imbocca la rotonda, ma la sua auto viene tamponata da un altro veicolo. Uno spiacevole imprevisto che fortunatamente non ha comportato conseguenze fisiche, ma solo qualche lieve danno alle due autovetture. Quando però Fernández è sceso dalla sua macchina è arrivata la sorpresa… Si è ritrovato davanti Zinedine Zidane. Sì, perché a tamponarlo era stato proprio l’allenatore del Real Madrid. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).