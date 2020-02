Le notizie del giorno – Polveriera Juventus e rivoluzione Roma, allarme per i club italiani

Le notizie del giorno – Momento di crisi senza uscita quello vissuto attualmente dalla Roma. La posizione dell’allenatore Fonseca sembra tranquilla. Il finale di stagione, però, sarà decisivo anche per lui. Chi invece a giugno potrebbe lasciare è Petrachi, a cui viene contestato – oltre al pugno duro utilizzato in alcune recenti situazioni – anche un mercato in cui non è stato capace di sbarazzarsi degli esuberi e quindi di un tetto ingaggi importante. Ma non è il solo. Anche altri dirigenti sono in bilico, ma Fienga tratterà la società nel passaggio di proprietà. A tal proposito, secondo Pallotta, pare proprio che non sia la trattativa che porterà ad un nuovo patron ad aver condizionato i recenti risultati della squadra. Le decisioni di ogni tipo, tuttavia, a questo punto verranno prese da Friedkin, che si troverà sin da subito a ricostruire una situazione quasi da zero. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ arrivato il riscatto della Juventus almeno dal punto di vista del risultato. Successo per la squadra di Maurizio Sarri contro il Brescia, 2-0 il risultato finale grazie alle reti siglate da Dybala su calcio di punizione e Cuadrado. Nel frattempo continuano a circolare voci sullo spogliatoio della Juventus, si parla di malumori e tensioni che vanno avanti ormai da qualche settimana. A far rumore questa volta è l’editoriale di Paolo Ziliani per il ‘Fatto Quotidiano’, ecco alcune parti dell’articolo destinate a portare reazioni.

LA CENA CON PARATICI – “La squadra spedisce Chiellini e Buffon a una cena con Paratici per notificare al club lo stato dell’arte del rapporto, instabile, con l’ex guida di Chelsea e Napoli. Come Bonucci che ai continui richiami di Sarri gli si rivolta contro urlando: “Stai calmo. Sappiamo cosa dobbiamo fare”; lo stesso Bonucci che non esitò a rincorrere Allegri negli spogliatoi, tre anni fa, per dar vita a uno scontro quasi trasceso alle mani”. (LE ALTRE BOMBE SULLA JUVENTUS).

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 87 anni Harry Gregg, ex portiere nordirlandese del Manchester United. Fu fra i sopravvissuti del disastro aereo di Monaco di Baviera nel 1958, dove persero la vita 23 persone: in quell’occasione Gregg trasse in salvo diversi compagni di squadra e altri passeggeri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Barcellona nell’occhio del ciclone. Un nuovo scandalo per il club blaugrana. Secondo la radio spagnola Cadena Ser, i catalani avrebbero pagato la i3 Ventures per screditare giocatori e salvaguardare l’immagine del presidente Josep Maria Bertomeu. i3 Ventures è una società che opera nel mondo della comunicazione social e sui profili Facebook e Twitter sono arrivate accuse a Messi per il ritardo nel rinnovo del suo contatto e a Piqué per i suoi affari con la Coppa Davis. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Il regolamento del fair play finanziario è in continua evoluzione e, un po’ come il paniere dell’Istat, si adegua alle consuetudini del momento. Dopo le sponsorizzazioni gonfiate, che hanno portato alla stangata del Manchester City, ora l’Uefa ha messo nel mirino le plusvalenze, specie quelle fittizie o, per usare un eufemismo, non proprio in linea con i valori di mercato”. Si apre così la lunga analisi di Gazzetta dello Sport in merito al prossimo obiettivo dell’Uefa: dopo il fair play finanziario, dunque, ora è la volta delle plusvalenze fittizie. (LA SITUAZIONE SUI CLUB ITALIANI).