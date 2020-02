Le notizie del giorno – Prima morte nel calcio per Coronavirus, paura in casa Juve e Sarri a rischio esonero

Le notizie del giorno – L’emergenza Coronavirus ha obbligato il calcio italiano a prendere delle decisioni in vista delle partite del prossimo weekend. E’ arrivato il comunicato ufficiale, importanti annunci da parte di Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A: in primo piano lo scontro valido per la scudetto tra Juventus e Inter si disputerà a porte chiuse. Anche altre quattro partite della settima giornata del ritorno verranno disputate senza pubblico sugli spalti: Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ risultato positivo anche un calciatore della Pianese, il club toscano ha giocato domenica scorsa contro la Juventus U23 e per questo motivo sono stati presi dei provvedimenti anche per la prima squadra. Nel dettaglio erano presenti tra campo e panchina calciatori a contatto con la prima squadra: si tratta di Coccolo, Muratore, Olivieri, Wesley, Portanova, Peeters. La Juventus sta monitorando le loro condizioni di salute, e precauzionalmente ha deciso di non far allenare nessuno con il gruppo guidato da Maurizio Sarri. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus e Maurizio Sarri dovrebbero separarsi a giugno. E’ l’indiscrezione lanciata da “Repubblica”. I sette mesi di lavoro non sembrano aver portato i frutti sperati. Il gioco non si vede, i risultati non entusiasmano. Un progetto triennale quello della dirigenza bianconera che rischia di fallire prima, se non lo ha già fatto. Sarri è stato preso per vincere in Europa, per avere una mentalità più offensiva in Champions, per imporre il gioco. Tutte cose che non si sono viste, almeno sin qui. E, con marzo ormai alle porte, sembra tardi per sperare nel contrario. Oltre a tutto ciò, c’è l’insoddisfazione dei giocatori. (IL NOME DEL SOSTITUTO).