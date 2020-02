“La prossima volta che gioca il Liverpool, falli perdere”: la lettera di un bambino a Klopp, e lui risponde

Il fatto che una squadra vinca sempre dà fastidio a tanti. Alle squadre ed ai tifosi avversari, ovviamente. Così fastidio, addirittura, a tal punto da chiedere, quasi ‘implorare’, di non farlo più. Di perdere, in pratica. Sta diventando virale sul web una lettera scritta da un bambino di 10 anni, tifoso del Manchester United, nei confronti del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp.

“Il Liverpool sta vincendo troppe partite – scrive il piccolo Daragh Curley – se ne vincete altre nove, avrete stabilito il record di imbattibilità del calcio inglese. Essendo un tifoso dello United, per me è molto triste. Quindi la prossima volta che il Liverpool gioca, per favore, falli perdere. Dovreste solo lasciare che gli altri segnino. Spero di averti convinto a non vincere il campionato e nessun’altra partita, mai più”.

E voi pensate che la lettera non sia arrivata a destinazione? Anzi, ancor di più, pensate che Klopp non gli abbiamo risposto? Lo ha fatto, lo ha fatto. Ecco cosa ha scritto: “Caro Daragh, purtroppo questa volta non posso esaudire la tua richiesta, non perché non ne abbia voglia. Ma per quanto tu desideri che il Liverpool perda, il mio lavoro è far sì che il Liverpool vinca. Ci sono milioni di tifosi in tutto il mondo che vogliono che questo accada e quindi non voglio deluderli. Ma posso dirti che questo non cambierà la tua passione per il calcio e per la tua squadra. Il Manchester United è fortunato ad avere un tifoso come te. E nonostante le nostre squadre abbiano una grande rivalità, abbiamo anche un enorme rispetto gli uni per gli altri. E per me, il calcio è questo”.