Il Lione vince ma non convince, anche l’arbitro va in confusione. Due infortuni per la squadra di Rudi Garcia

Il Lione batte il Metz in trasferta per 0-2. I prossimi avversari della Juventus, però, non convincono affatto sotto il piano del gioco. Il vantaggio arriva allo scadere del primo tempo. Azione confusa in area e tocco di mano da parte di Udol. L’arbitro impiega una vita per andare al monitor e la partita slitta fino al 54′. Cornet fallisce dagli undici metri, ma il portiere si è mosso prima. Nuovo intervento del VAR e stavolta dal dischetto va Dembélé, che mette a segno il rigore. La partita va avanti su ritmi blandi, all’82’ arriva il cartellino rosso per Diallo. Nel recupero, il talentino Aouar chiude i conti a porta sguarnita, visto che il portiere del Metz era salito in area per un calcio d’angolo. Rudi Garcia preoccupato per Denayer e Dembélé, usciti malconci dal terreno di gioco. Il difensore centrale ha chiuso zoppicando, dopo una brutta caduta sulla caviglia sinistra. Contro la Juve mancheranno sicuramente Depay, Kone, Solet e Reine-Adelaide.